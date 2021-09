Mairie de Québec: Bruno Marchand veut donner un «nouvel élan» au tramway

Bruno Marchand croit «fortement» au projet de tramway, mais pense qu’il y a «clairement un bris de communication entre la population et les membres de l‘administration municipale».

C’est ce qu’a déclaré le chef de Québec forte et fière (QFF) mercredi. Le candidat à la mairie de Québec a présenté 10 «aménagements» au projet qui, selon lui, sont «nécessaires» pour être en «adéquation avec les besoins des citoyens» et augmenter l’adhésion populaire.

Selon lui, «le projet de tramway a besoin d’un nouvel élan, on doit élever la barre plus haut.»

S’il est élu, il s’est engagé à planter 20 arbres pour chaque arbre abattu, contrairement au ratio de deux pour un proposé par l’administration sortant (trois pour un dans le secteur de René-Lévesque).

«La science nous dit qu’il faut aller au moins à 20 pour avoir une compensation équivalente à la perte de l’arbre que nous aurons abattu», a affirmé M. Machand.

Il a aussi dit vouloir protéger 60 à 70% des arbres à risque d’abattage, ce qui correspond à peu près au souhait de l’administration Labeaume.

Couverture filaire

Un autre ajustement majeur serait de réduire la présence de fils dans les «quartiers emblématiques».

M. Marchand a été confronté par les représentants des médias à la faisabilité technique de cette demande et les coûts élevés qu’impliquerait une alimentation par les rails.

Il a expliqué qu’il voulait inscrire cette demande et d'autres dans le cahier des charges à l’étape de l’appel de propositions. Il reviendrait aux consortiums de proposer des solutions. Il pense qu’il existe des alternatives, comme des batteries qui pourraient prendre la relève sur les portions non filaires.

«Il n’y aura pas de miracle, mais si on ne l’essaie pas, on n’aura jamais rien. Si on ne demande pas aux consortiums d’être créatifs, on n’aura pas la solution», a-t-il soutenu.

D’autre part, M. Marchand souhaite éviter que des quartiers soient «coupés en deux» par la plateforme surélevée sur laquelle va circuler le tramway «en créant notamment des espaces où soit il sera possible d’enlever la dalle, d’abaisser cette dalle ou de surélever la chaussée».

Prévisibilité

Au comité exécutif, un élu serait chargé à temps plein des relations avec les citoyens, a-t-il enchainé. Les citoyens doivent être informés «à toutes les étapes» et les chantiers doivent être «prévisibles», a-t-il soutenu.

«Mme Savard va nous dire “on fait déjà tout ça, QFF est dépassé.” C’est drôle, il n’y a pas un citoyen qui le sait. On va vous dire “il n’y a aucun problème.” Les gens qu’on rencontre, ce qu’ils nous disent, ce n’est pas que tout va bien», a critiqué l’aspirant maire.

En vrac, QFF veut aussi ramener les remontées mécaniques entre la haute-ville et la basse-ville, qui ont été exclues pour respecter le budget de 3,3 G$, implanter une tarification sociale pour les usagers du tramway, et assurer l’intégration des stations avec les autres modes de transport comme le vélopartage et l’autopartage.

Le candidat à la mairie a reconnu que certaines propositions pourraient entraîner de nouveaux coûts. La Ville pourrait en assumer une partie, mais n’est pas un «bar ouvert» a-t-il prévenu. «Je pense que le gouvernement va être ouvert à discuter avec nous».

Par contre, il estime qu’en insérant ces demandes à l’étape des appels de proposition, l’échéancier actuel pourra être respecté.

Finalement, QFF pense déjà à une phase deux du projet. Dans un futur développement, M. Marchand voudrait desservir par tramway ou par service rapide par bus trois axes, soit Charlesbourg (Centre Vidéotron), Lebourgneuf (Galeries de la Capitale) et l’aéroport Jean-Lesage.

