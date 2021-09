Manifs près des écoles: Legault veut faire adopter une loi spéciale jeudi

François Legault déposera son projet de loi spéciale aujourd’hui et demande la collaboration des oppositions à propos des manifestations des antivaccins aux abords des écoles et des hôpitaux.

«Je vais déposer un projet de loi spéciale aujourd’hui au conseil des ministres. Je vais ensuite déposer le projet de loi à l’Assemblée nationale. Je demande la collaboration des trois partis d’opposition et de la députée indépendante pour être capable de l’adopter dès demain. Il y aura évidemment des amendes pour ceux qui ne respectent pas la loi. Je pense que c’est important qu’on laisse nos enfants et patients en paix et qu’on n’ait pas ces manifestants antivaccins», a expliqué le premier ministre en mêlée de presse mercredi matin.

QS appuierait une loi spéciale

Québec solidaire se dit prêt à appuyer le gouvernement Legault pour faire adopter une loi spéciale afin d’empêcher les manifestations antivaccins à proximité des écoles.

Les députés du parti doivent en discuter mercredi, mais le chef parlementaire solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a clairement fait savoir mardi qu’il était pour une telle mesure.

«Il faut faire quelque chose, il faut le faire intelligemment, mais il faut faire quelque chose», a-t-il résumé en disant toutefois être inquiet des possibles dérives au sujet de l’encadrement du droit de manifester.

Le Parti libéral du Québec souhaite aussi une loi pour empêcher les anti-vaccins de manifester à proximité des établissements scolaires, mais va plus loin en demandant qu’elle s’applique à tous les endroits où ils sont susceptibles d’intimider la population.

Le Parti québécois a fait savoir qu’il souhaitait lui aussi collaborer avec le gouvernement, mais souhaite que la mesure soit d’abord débattue au Salon bleu.

De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, félicite l’intention du gouvernement d’«assurer la sécurité des enfants», mais prévient qu’il s’opposera à toute mesure visant des groupes particuliers.

«On a vu trop de carrés rouges ou de syndicats abuser de ce droit fondamental pour empêcher des étudiants d’étudier ou des travailleurs de travailler, a-t-il écrit sur Twitter, mardi.

«Si [le gouvernement Legault] souhaite s’en prendre à un sous-groupe en particulier afin de diviser les Québécois entre eux, à des fins partisanes, il trouvera le PCQ sur son chemin», a-t-il ajouté.

