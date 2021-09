Marie-Josée Savard promet des projets dans chaque quartier

La candidate Marie-Josée Savard a présenté mercredi une liste de projets de proximité qu'elle souhaite réaliser dans chaque quartier.

La candidate s'est engagée sur le terrain que ses adversaires ont déjà investi. Bruno Marchand s'est dès le printemps dernier présenté comme le candidat qui veut revitaliser les quartiers, alors que Jean-François Gosselin veut être vu comme le candidat des infrastructures sportives.

«Un gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité. C'est difficile d'aller ailleurs. On le fait depuis plusieurs années. À chaque campagne électorale, on avait des thématiques sur les quartiers et la qualité de vie», a répondu Mme Savard lorsque questionnée sur ce terrain déjà occupé par ses adversaires.

«C'est difficile de ne pas être de proximité quand on est un gouvernement de proximité. Je ne pense pas qu'on réinvente la roue, bien au contraire.»

Déjà annoncés

Elle se réclame de la continuité et présente, parmi les 120 projets qui font l'objet d'engagements, certains qui ont déjà été annoncés par son administration. Qu'on pense par exemple à la piscine de Cap-Rouge, à l'agriculture urbaine sur les terres des Soeurs de la Charité, à la montée Mendel ou au développement des terrains d'Hydro-Québec près de la 41e Rue.

«C'est la force de nos engagements : on s'est appuyés sur des choses qui sont réalistes. Entre autres le plan aquatique. On est l'administration qui a mis ça en place alors on croit à ces actions-là.»

En tout, Équipe Marie-Josée Savard présente 120 engagements, qui concernent chacun des 21 districts. Agrandissements de parc, nouveaux terrains de sport, construction de piscines, aménagements de parc-o-bus en font partie.

Église Saint-Jean-Baptiste et marché

Dans le quartier, Saint-Jean-Baptiste, Mme Savard promet d'acquérir l'église du même nom pour «assurer sa pérennité et créer un espace communautaire». Dans le Vieux-Port, elle n'a pas abandonné l'idée de recréer un marché saisonnier. Elle veut «trouver et soutenir un organisme qui opérera un marché public saisonnier sur le site de l'ancien Marché du Vieux-Port, ajouter du verdissement et y maintenir des activités d'agriculture urbaine».

