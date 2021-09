Microsoft : nouveaux ordinateurs portatifs, tablettes et téléphone pliable

C’est la première mise à niveau majeure de Windows depuis une demi-douzaine d'années et Microsoft vient de dévoiler ce matin une importante gamme de nouveaux appareils.

Assurément le plus intéressant est le nouveau téléphone intelligent pliable appelé Surface Duo 2. Deuxième génération du téléphone pliable de la société, le Surface Duo 2 cherche à améliorer son prédécesseur, en ajoutant un trio de nouvelles caméras, un processeur plus rapide et une connectivité 5G.

Microsoft

Ici, Microsoft ne s’est pas obstinée comme certains fabricants asiatiques à créer un écran unique pliable sur faces, une charnière mécanique assure la manœuvre d’ouverture et de fermeture de l’appareil.

Le Duo 2 dispose désormais d'une partie de l'écran appelée « Glance Bar qui dépasse de l'endroit où les écrans se rejoignent et vous indique l'heure et les notifications lorsque le Duo est fermé.

Microsoft

Les écrans totalisent 8,3 po pour une résolution de 1344x1892 pixels. Un processeur Snapdragon 888 fait tourner le système Android de Google qui inclut des applications Microsoft.

Le Surface Duo 2 coûte 1500 $US, soit près de 2000 de nos dollars.

Surface Laptop Studio

L'autre nouvel appareil le plus intéressant du lot est le Surface Laptop studio. Un ordinateur portatif du type deux-en-un très prisé par Microsoft qui le dit « le plus puissant jamais créé ».

Doté d’un écran 14,4 po mobile qui lui permet de placer à plat, comme une tablette, ou de manière oblique, c’est l’ordinateur professionnel de la gamme Surface destinée à concurrencer les MacBook Pro d’Apple.

Microsoft

Pourvu d’un stylet, celui-ci se fixe dans le clavier et est maintenu par un aimant. Sous le capot, Microsoft fait tourner une mécanique Intel Core H35 de 11e génération disponible avec un processeur i5 ou i7.

Prix demandé, 1600 $US.

Surface Go 3

De son côté, la petite tablette Surface Go 3 obtient un nouveau processeur Intel Core i3 qui serait selon la société jusqu’à 60 % plus rapide. L’écran fait 10,5 po et la connexion cellulaire LTE sera disponible en option.

Prix demandé, 400 $US pour la version de base.