Microsoft s’implantera à Saint-Augustin-de-Desmaures

Microsoft continue ses emplettes en banlieue de Québec: après L’Ancienne-Lorette, le géant techno a acheté un autre terrain à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le conseil municipal de Saint-Augustin-de-Desmaures a adopté une résolution pour donner son aval à l’achat du terrain et a confirmé la nouvelle mercredi matin par communiqué.

La superficie et l’emplacement du terrain n’ont pas été précisés, ni la valeur de la transaction.

Selon le communiqué, l’arrivée de Microsoft dans la municipalité s’inscrit dans la «stratégie de croissance au Québec» de Microsoft et vise à répondre à «l’importante demande en services infonuagiques».

«Outre le fait que l'arrivée de Microsoft à Saint-Augustin-de-Desmaures constitue le couronnement d’un développement industriel et commercial exceptionnel pour notre ville, l’implantation chez nous de ce géant des technologies de l'information contribuera sans contredit à accroître l’agilité, l'autonomie et la sécurité en matière de gestion des données, et ce, à l'échelle nationale», a déclaré le maire, Sylvain Juneau.

En mai dernier, c’est L’Ancienne-Lorette qui annonçait la conclusion d’une entente avec la multinationale.

Microsoft va s’établir sur un terrain de plus d’un million de pieds carrés valant 10 millions de dollars, près de l’intersection de l’avenue Jules-Verne et du boulevard Hamel, où la compagnie pharmaceutique Endoceutics Pharma a abandonné son projet d’usine.

Un grand mystère entoure ce projet, et la Ville se fait très discrète sur les retombées possibles en termes d’investissements ou d’emplois créés. Il était là aussi question de services infonuagiques.

L’organisme Québec International a été impliqué dans les discussions avec Microsoft.