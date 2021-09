Plus de 250 matchs de la LNH à TVA Sports

Les amateurs de hockey seront une fois de plus servis en syntonisant TVA Sports au cours de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) puisque le diffuseur officiel francophone du circuit diffusera plus de 250 matchs du calendrier régulier de même que toutes les séries éliminatoires.

• À lire aussi: Les enjeux du camp d’entraînement chez le CH

• À lire aussi: Les Kings préparent la relève de Jonathan Quick

Le Canadien de Montréal sera à l’affiche à 22 reprises, tout comme les Sénateurs d’Ottawa. Les partisans du Tricolore pourront notamment entendre Félix Séguin et Patrick Lalime commenter et analyser le premier match de la saison, le 13 octobre, contre les Maple Leafs à Toronto.

La campagne s’amorcera sur les chapeaux de roue sur les ondes de la chaîne, la veille, à 19 h. Les champions en titre de la coupe Stanley, soit le Lightning de Tampa Bay, seront en vedette en accueillant les Penguins de Pittsburgh. Trois heures plus tard, les gens auront droit au tout premier match de l’histoire du Kraken de Seattle face aux Golden Knights de Vegas.

Pour les nostalgiques, deux anciens du Canadien, soit Jesperi Kotkaniemi (Hurricanes de la Caroline) et Phillip Danault (Kings de Los Angeles) seront de passage à TVA Sports le 14 octobre.

Des rendez-vous spéciaux

Tous les événements spéciaux seront également présentés à TVA Sports, à commencer par la Classique hivernale entre les Blues de St. Louis et les Stars de Dallas, le 1er janvier.

Le concours d’habiletés et le match des étoiles, les 4 et 5 février, le match de la Série des stades entre le Lightning et les Predators de Nashville, le 26 février, et la Classique Héritage entre les Maple Leafs et les Sabres de Buffalo, le 13 mars, seront aussi diffusés à TVA Sports.

Tous les matchs seront également accessibles sur la plateforme TVA Sports Direct.