Que nous aura montré cette élection?

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Sage maxime. En pleine pandémie, au lieu de déclencher une élection dont personne ne voulait, Justin Trudeau eut mieux fait de s’en inspirer. À moins de 60 %, le taux famélique de participation le prouve amplement.

Néanmoins chanceux, si le chef libéral en ressort sans sa majorité rêvée, il n’en récolte pas moins un troisième mandat au pouvoir. Dans ce quasi-copier-coller du scrutin de 2019, tous partis confondus – malgré même sa décision mal avisée d’aller en élections trop tôt –, ce n’est pas rien.

Et cette élection ? Aurait-elle été aussi « inutile » qu’on le dit ? Tout ça pour ça ? Vraiment ? Pourtant, aucune élection n’est futile. Dans ce qu’elle aura révélé ou rappelé aux Canadiens et aux Québécois, même celle-ci, étonnamment, ne fait pas exception. Voici donc ce qu’elle nous aura montré.

(1) Que Justin Trudeau, même s’il est l’héritier d’une dynastie dorée, entend laisser aux Canadiens un réseau national de garderies inspiré du Québec. Qu’il quitte ou non la politique d’ici la fin du mandat, le legs s’annonce majeur.

(2) Que le Parti vert ne sert plus à grand-chose. (3) Que la voix du NPD demeure essentielle pour les travailleurs et les laissés-pour-compte. (4) Que les Canadiens prennent goût aux gouvernements minoritaires.

Pas dupes

(5) Que le Canada n’est pas à l’abri du trumpisme d’extrême droite. Les chefs de gouvernement doivent s’inquiéter de l’agressivité des manifestants antivax qui ont talonné Justin Trudeau, doublée de la montée frôlant les 5 % du Parti populaire de Maxime Bernier.

(6) Que majoritairement, les électeurs n’ont pas été dupes du « recentrage » du Parti conservateur sous Erin O’Toole. Qu’ils y ont vu des valeurs rétrogrades et l’influence continue de son aile dominante harpérienne.

(7) Que dans l’élite médiatique anglophone, le mépris envers les francophones a la couenne dure. D’où la question de l’animatrice du débat anglais, suggérant que le Québec aurait un « problème » avec le racisme.

(8) Qu’en même temps, la vague subséquente d’indignation au Québec aura moins profité au Bloc québécois qu’on ne l’eût cru. (9) Que trois chefs de partis fédéralistes, dont le premier ministre Trudeau, ont tous clamé que les Québécois « ne sont pas racistes ».

Électeurs libres d’esprit

(10) Qu’aux « deux solitudes » s’ajoutent celles des francophones hors Québec et des nations autochtones. Le peu d’attention portée dans les débats des chefs à leurs revendications respectives en témoigne.

(11) Que le premier ministre François Legault, malgré son immense popularité et son chapeau de « chef de la nation », n’aura pas convaincu les francophones de voter bleu conservateur pour bloquer Justin Trudeau, le méchant centralisateur.

(12) Que dans les scrutins fédéraux, les Québécois, libres d’esprit et réputés les électeurs les plus sophistiqués au pays, votent selon des enjeux nécessairement plus larges que ceux propres aux élections québécoises.

(13) Que jadis souverainiste, la conversion du Bloc depuis 2019 à l’école nationaliste de la CAQ se confirme. Dit autrement, pour reprendre la conclusion d’un éditorial du Devoir, la voix du Bloc serait « nécessaire » afin de « consolider et agrandir l’autonomie du Québec au sein de la fédération ».

(14) Enfin, qu’à tout prendre, face à une pandémie entêtée, même si la victoire des libéraux est minoritaire, les Canadiens sont nombreux à préférer l’interventionnisme de Justin Trudeau au laisser-faire troublant d’Erin O’Toole.