Système de santé: misons sur la prévention

Selon les autorités de santé publique du Québec, il manque environ 4000 infirmières dans le réseau et les listes d’attentes pour des chirurgies sont immenses, soit environ 140 000 Québécois en attentes de chirurgies. Il y a donc, à plusieurs occasions, des bris de services dans plusieurs régions du Québec, ce qui cause des préjudices importants pour les citoyens.

En plus, le vieillissement de la population québécoise cause une hausse de la demande pour des services de soins de santé et entraîne une baisse de l’offre de ceux-ci, ce qui signifie que la situation risque fort probablement de s’empirer dans l’avenir.

Bref, le système de santé craque de partout!

Soulager le système de santé

Une des pistes de solutions à long terme pour résoudre cette grave problématique est de miser sur la prévention, c’est-à-dire, dans ce cas-ci, d’adopter des mesures qui permettent d’éliminer certains comportements qui entraînent le risque de requérir à des soins de santé, et ce, au sein d’une grande partie de la population québécoise.

Cela contribuerait à réduire les besoins de soins de santé de la population et ainsi soulager le système.

C’est pourquoi je demande au gouvernement du Québec d’adopter une nouvelle politique de santé publique qui misera entre autres sur la prévention des problèmes de santé liés à la malnutrition, à la qualité de l’air, à la sédentarité, etc.

Des pistes de solutions

Cette nouvelle politique pourrait inclure des mesures comme :

1. Interdire la vente de boissons énergisantes et gazeuses aux personnes mineures.

2. Créer un groupe de travail composé d’experts de la santé publique qui évaluera les produits bons pour la santé de nos citoyens et ceux qui sont nocifs pour la santé des Québécois.

3. Ajouter une taxe de 10 % aux produits nocifs pour la santé (cigarettes, boissons gazeuses, bonbons, gâteaux, etc.) et ajouter une taxe négative (subvention) aux produits jugés bons pour la santé (fruits, légumes, etc.) qui permettra d’éviter une augmentation du coût de la vie et qui permettra aussi d’orienter les achats des citoyens vers des produits bons pour leur santé tout en les rendant davantage accessibles aux consommateurs à faible revenu.

4. Faire une campagne de sensibilisation visant à faire connaître les effets nocifs de certains produits sur la santé des individus et à promouvoir les saines habitudes de vie.

5. Soutenir l’organisation du Défi Pierre Lavoie dans le but de permettre à tous les jeunes Québécois du secondaire, du collégial et de l’université de participer au Grand Défi Pierre Lavoie La Course.

6. Développer le réseau des CPE et des maternelles 4 ans.

7. Interdire l’utilisation de tous les polluants comme moyens de chauffage, afin d’améliorer la qualité de l’air.

8. Obliger les entreprises, les institutions gouvernementales, ainsi que les centres-villes, d’avoir un stationnement réservé aux véhicules zéro émission de serre par tranche de 20 stationnements, puis passer à deux par tranche de 20 stationnements l’année suivante et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ait 90 % des stationnements qui soient réservés aux véhicules zéro émission de serre.

Jessy Gareau

Diplômé au Centre collégial de Mont-Laurier en sciences humaines et actuellement étudiant de l’UQÀM au programme Baccalauréat d’intervention en activité physique (Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé)