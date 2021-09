Tournoi international de hockey pee-wee de Québec: tous les joueurs vaccinés acceptés

Quand le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a confirmé la semaine dernière qu’il serait de retour du 9 au 20 février, l’ombre au tableau était que seuls les joueurs de 12 ans pourraient y participer. Voilà que cette restriction vient de tomber.

L’organisation a fait savoir ce matin que «tous les joueurs d’âge pee-wee seront acceptés au Tournoi 2022 à condition qu’ils soient adéquatement vaccinés», selon un communiqué officiel.

Au départ, seuls les joueurs nés en 2009 et ayant reçu leur double dose de vaccin contre la COVID-19 devaient être acceptés. À la lumière de discussions avec des intervenants en santé publique au Québec, au Canada et aux États-Unis, le Tournoi a conclu que la vaccination des 5 à 11 ans risque de se mettre en branle sous peu et ainsi permettre d’accueillir les joueurs de 11 ans.

«Je suis super content qu’on puisse annoncer ça. De tous les points dans notre conférence de presse de la semaine dernière, c’était celui qui nous faisait le plus mal pour les jeunes. On se rapproche encore plus d’un tournoi normal», s’est réjoui le directeur général Patrick Dom, lors d’une entrevue.

Sept jours avant

Comme les joueurs de 2009, les plus jeunes devront aussi fournir leur preuve vaccinale afin qu’elle soit validée par l’organisation du tournoi avant leur arrivée. Ils devront être vaccinés selon les normes de Santé Canada, avant le 2 février.

«On doit compter sept jours avant l’optimisation du vaccin», a spécifié Patrick Dom.

«On ne voulait pas se contenter d’une édition avec seulement les joueurs de 12 ans. Ce n’est jamais moi qui vais baisser les bras. C’était la meilleure solution au moment de l’annonce, mais ce n’était pas parfait. Là, on a tous les indices qui laissent croire que la vaccination des 5 à 11 ans débutera prochainement à différents endroits de la planète», a-t-il continué.

Dom prévoit par ailleurs que l’organisation devra embaucher une ressource externe pour gérer le processus de validation des preuves vaccinales. «Pendant le tournoi, il y aura plusieurs ressources affectées à ça. C’est un gros enjeu et ce sera pris au sérieux», a-t-il dit.

7500 spectateurs

Pour l’instant, il n’y a pas de changement annoncé quant à la limite de 7500 spectateurs. La plupart des équipes canadiennes de la LNH s’attendent à pouvoir évoluer dans un aréna rempli, mais ce n’est pas le cas présentement pour le Canadien, à Montréal.

Il faudra voir si les développements des prochains mois permettront au Tournoi pee-wee d’ouvrir les tourniquets à volonté.