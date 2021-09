[VIDÉO] Conor McGregor ne sait pas lancer une balle!

Conor McGregor est habituellement redoutablement efficace avec ses poings, mais ça se gâte avec une balle de baseball dans les mains.

Nous en avons eu la preuve éloquente, mardi soir, alors que le combattant vedette de l’UFC a COMPLÈTEMENT raté son lancer protocolaire avant le match entre les Twins du Minnesota et les Cubs à Chicago. Difficile de faire pire! Fou rire garanti!

«C’est le pire lancer protocolaire dans l’histoire de l’iconique Wrigley Field», a lancé le principal intéressé, tout en riant, au Marquee Sport Network.

Il pourrait ainsi voir ce fait saillant de sa carrière apparaître dans plusieurs top 10 des pires lancers protocolaires de l’histoire, et ce, pendant plusieurs années. Néanmoins, McGregor

«Il y avait de la [vélocité], la puissance y était. C’est un peu à l’extérieur pour ce qui est de la précision, mais je suis sur une jambe. J’ai récemment été blessé. Je suis heureux du résultat.

«Si on pouvait mesurer la puissance du lancer, je ne crois pas qu’il y ait tant de différence entre mon lancer et celui [des lanceurs], c’est la précision qui fait un peu défaut.»

L’Irlandais, qui assistait à son tout premier match du baseball majeur, en a aussi profité pour inciter les autres partisans présents à chanter «Take Me Out to the Ball Game» avec lui durant la septième manche. L’athlète voudra sans doute oublier cette tentative aussi, lui qui a massacré l’air de la chanson, en plus d’oublier quelques mots.

Les Cubs n’ont d’ailleurs pas semblé inspirés par cette sortie de McGregor, eux qui ont finalement perdu le match 9 à 5, en plus de permettre 16 coups sûrs.