GUIMONT, Jean-Paul



À son domicile, le 20 septembre 2021, à l'âge de 90 ans et 11 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Jean-Paul Guimont, conjoint de feu madame Andrée Plourde. Il était le fils de feu dame Yvonne Bernier et de feu monsieur Joseph Guimont. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Manon Jean) et Diane; ses petits-enfants : Martin (Vicky Dorval) et François Guimont (Audrey Garneau); Marie-Ève Deschênes (Sylvain Lauzon); ainsi que ses arrière-petits-enfants : Éloi et Félix. Il était le frère et le beau-frère de : feu Roger, Thérèse (feu Bertrand Bégin), feu Annette, feu Gabrielle " Gaby " (feu Jean Legros), feu Laurent (Monique Fournier), Madeleine (feu Max Gérard de Sarolea), Denise (feu René Hottote) et Andrée. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Plourde et Thiboutot, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel et amis de la Résidence L'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et leur grande disponibilité, un merci également au Dr Jacques Rivest et au personnel soignant pour les soins apportés à Jean-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, ave St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Jean-Port-Joli " Sous les étoiles ".