VILLENEUVE, Camille



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Camille Villeneuve, époux de madame Mary Anderson, fils de feu madame Juliette Giroux et de feu monsieur Charles-Henri Villeneuve. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Carmen Fecteau (feu Henri-Paul Villeneuve); sa sœur feu May; sa belle-soeur feu Henriette Anderson; son beau-frère Jean-Guy Anderson et son beau-frère feu Jacques Anderson; ses neveux et sa nièce ainsi que leurs enfants : Martin-Henri Villeneuve (Nathalie Sanfaçon), Jean-Pierre Villeneuve (Claudie Labrosse), Carole Anderson, Daniel Anderson (Lucie Mercier) et Steve Anderson (Johanne Durand) ainsi que les autres membres de la famille Villeneuve et Giroux, de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout particulier à Steve et Johanne pour leur soutien durant cette épreuve. Merci également au personnel du 5e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h au. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au www.dignitequebec.com