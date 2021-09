BONNEAU, Léon



A l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 10 mai 2021, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé M. Léon Bonneau, époux de dame Adrienne Raby, fils de feu Fortunat Bonneau et de feu Eva Tanguay. Natif de Saint-François de la Rivière du Sud, il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Estelle, feu Jean-Pierre (Johanne Langlais, Marcel Rondeau), Guy (Josée Fontaine), Gilles (Francine Saint-Hilaire), Marc (Lucie Bérubé), Jacques (feu Line Guérin, Doris Pelletier) Evelyne (Bruno Roy): ses petits-enfants: Natasha Desgagné, Katherine (Mike Keys), Karen (Antoine Vermette), Audrey (Jose Sotelo), Frédérique (Mathieu St-Arnault), Justin (Marjorie Lachance), Gabriel (Maddy-Charlaine Leclerc), Felix-Antoine (Élodie Parent), Camille (Alexis Lévesque), Christian, Sophie (Jason Bradley), Emmanuelle (Jonathan Lavoie). Marc-Antoine (Sandrine Losier), Jean-Nicolas (Talia Flores Borja); ses arrière-petits-enfants: Brian, Léonna, Émilia, feu Henri, Anna, Béatrice, Julia, Louis, William, Annabelle, Nathan, Jérémy, Alicia, Alejancro, Samantha et Charles; ses frères et soeurs: feu Paul, feu Gérard (feu Rachelle Couture), feu Rita (feu Fernand Courchesne), feu Rolande, Claire (feu Paul-Emile Blais), Noëlla (feu Marc Vézina): ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Raby: feu Raphaëlla, feu Raphaël (feu Lucie Picard), feu Camille, feu Albert (Gertrude Picard), feu Lina (Jean-Paul Picard), Léonide (feu Henri Breton); de nombreux neveux, nièces et cousins, cousines. Il était également Chevalier de Colomb 3ème degré. Sincères remerciements au personnel en insuffisance cardiaque et soins palliatifs de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec au https://www.fondation-iucpq.orgLa famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 25 septembre à compter 9h.