LAVALLÉE, Germaine Bernard



À sa résidence, le 6 septembre 2021, à l'âge de 79 et 10 mois, est décédée madame Germaine Bernard, épouse de feu monsieur Alfred Lavallée. Elle était la fille de feu monsieur Théophile Bernard et de feu madame Hénédine Goulet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le dimanche 26 septembre à compter de 10h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Bernard était l'épouse de feu M. Alfred Lavallée et la mère de 3 filles: Sylvie (Gilbert Gingras), feu Lucie et Josée (Michel Deboisbriand) et la grand-mère de son unique petit-fils Raphaël Deboisbriand. Elle laisse également dans le deuil sa sœur toujours vivante Cécile (feu Damien Mercier, Alphonse Spénard) et sa belle-sœur Simone Morin (feu Paul-Émile Bernard). Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: feu Yolande (feu Marcel Ouellet), Rita et son frère Jean-Paul; ses belles-sœurs de la famille Lavallée: feu Imelda (feu Edouard Blais), Yvonne (feu François Blais), Laura (feu Léo Blais) et son beau-frère Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dre Kathleen Lefrançois pour les bons soins prodigués, ainsi qu'aux équipes de premiers répondants pour leur soutien dans ces moments difficiles. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca