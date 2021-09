GAGNON, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Camille Gagnon, époux de madame Monique Fleury et fils de feu Clément Gagnon et de feu Marie-Marthe Lamontagne. Il demeurait à Saint-Charles de Bellechasse.où, la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Meggie. Il était le frère de: feu Claude, feu Albert (Thérèse Carrier), feu Philippe (Madeleine Blais), feu Michel (Marie-Claire Genest), Gérard, Monique (Guy Dionne) et feu Aline. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fleury: Lise (Gabriel Roberge), Claude (Marie-Claire Drouin), Jocelyne (Raymond Lemieux) et Liliane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: