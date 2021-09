10e édition éclatée du Foodcamp

Huit ateliers donnés par huit chefs renommés avides de partager leurs univers gastronomiques vous attendent lors de la 10e édition du Foodcamp, présenté pour la première fois à l’Atelier Gourmand des Galeries de la Capitale. Jusqu’à dimanche, en présentiel ou en virtuel, perfectionnez le foodie ou le chef en vous, en bénéficiant de trucs utiles et de techniques à reproduire à la maison.

Saisissez l’occasion de goûter aux créations de Frédéric Cyr (Fairmont Le Château Frontenac), Florence-Léa Siry (Chic frigo sans fric), Isabelle Plante (Café Ricardo), Eve-Lyne Auger (La Fraîche) et Raphaël Vézina (Laurie Raphaël). Puis plongez dans l’univers culinaire de trois invités de marque, soit le champion mondial de pizzaioli dans la catégorie «pizza romaine», Mirko D’Agata, ainsi que Massimo Piedimonte (autrefois du Mousso) et Jean-Luc Boulay (Le St-Amour et Chez Boulay). L’événement présente également son traditionnel Marché public au coeur des Galeries Gourmandes.

À propos du Foodcamp

Le Foodcamp, c’est des ateliers de découvertes et de présentations culinaires mis sur pied par et pour des passionnés de cuisine, amateurs et professionnels. C’est apprendre, déguster et partager l’amour de la gastronomie. C’est l’occasion idéale pour les foodies de se rencontrer ou encore de se retrouver, pour faire le plein d’idées et de nouveaux trucs qui alimenteront leur passion culinaire.

► Pour vous inscrire aux ateliers et vous informer: foodcamp.info