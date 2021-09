LALIBERTÉ, Pauline Picard



Au CHUL, le 19 septembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Pauline Picard, épouse de monsieur Jean-Guy Laliberté, fille de feu monsieur Rosario Picard et de feu madame Marie-Ange Lessard. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu François (feu Olivette), Jeannine (feu Léonce), Paul (Nicole), Émile (feu Jeannine), Thérèse (feu Lucien), Madeleine (feu Eugène), feu Georges (Carole); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté : Lise (feu Ernest), Marcel (Lise), feu Pauline ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.