LÉVESQUE, Camille



À son domicile, le 27 août 2021, est décédé, à l'âge de 86 ans et 10 mois, M. Camille Lévesque, époux de Mme Denise Soucy, fils de feu Mme Alice St-Pierre et de feu M. Jean-Baptiste Lévesque. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska, natif de Rivière-Ouelle. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 24 septembre de 19h à 22h et le samedi 25 septembre de 12h30 à 14h45.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien aimée Denise; ses enfants: Joëlle (feu Mario Chénard), Réjean (Brigitte Bard), Claudine (André Lacoste), Manon (Daniel Dubuc); ses petits-enfants: Gabriel et Sabrina Lévesque, Pascal et Camille Chénard, Simon et Philippe Lacoste; son arrière-petit-fils Tristan Lacoste. Il était le frère de: feu Marie-Paule (feu Ernest Bélanger) (feu Clément Tardif), feu Jean-Clément (Thérèse Courchesne), feu Fernande (feu Paul Bélanger), feu Raymond (Rachel Barbeau), feu Gemma (feu Yvon Martin), Anne-Marie (feu Bernard Gendron), feu Juliette (André Lemay), Réal (feu Janine Hudon), feu Albert (Jeannette Lizotte), Gaétan (Josée Blais), Gilles (Louise Lévesque), feu Marius. De la famille Soucy. Il était le beau-frère de: Simon (Lise Morneau), Gilles (Gisèle Pelletier), feu Guy, p.m.é., feu Noël (feu Nicole Pelletier), Alain, feu Michèle. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux et précieux ami(e)s côtoyés au fil des années. Les membres de la famille désirent remercier le personnel du CLSC du Kamouraska et en particulier les infirmières Valérie et Isabelle ainsi que Dre Alexandra Thibault qui, par leur présence et leur dévouement, ont contribué à l'excellence des soins prodigués à domicile. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la