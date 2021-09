GAUTHIER, Jacques



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 janvier 2021 est décédé monsieur Jacques Gauthier, fondateur d'Équipements ESF inc., époux de madame Louise Bolduc. Il était le fils de feu Rose-Hélène Turcotte et de feu Robert Gauthier. Il demeurait à Québec (Beauport).La famille recevra les condoléancesà 12h30Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: France (Dominique Paquet) et Carl (Chantal Gagnon); ses petits-enfants: Charles (Joannie Cyr), Victoria, Anthony, Elizabeth et Annie-Isabelle; ses frères et soeurs: feu Charline (Roland Dumoulin), Jean-Yves (Sylvie Lafontaine), Bertrande (Denis Dumas), Réjean (feu Louise Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bolduc: feu Liliane (feu Jean-Louis Brind'Amour), feu Yves (Lisette Pouliot), et Céline (feu Marc Boivin). Il laisse également dans le deuil sa filleule et ses filleuls: Chantal Boudreau, Frédérick Dumoulin et Christophe Gauthier; sa tante Gertrude Turcotte, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacques aura été un homme d'affaires déterminé et averti, un pilier de la distribution et de la fabrication d'équipements motorisés d'entretien extérieur. Toujours souriant, d'un optimisme inébranlable, on se souviendra de lui comme un homme bon et généreux, dévoué à plusieurs causes dont, l'une de ses plus chères, l'Alzheimer. La famille désire remercier les docteurs Jacinthe Lambert et Sophie Breton ainsi que le personnel bienveillant et dévoué des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, de même que le docteur Guy Cantin du département d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et son médecin de famille, le docteur Claude Patry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (www.societealzheimerdequebec.com) ou à la fondation du CHU de Québec (www.fondationduchudequebec.org).