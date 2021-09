NORMAND

Marie-Jeanne Ouellet



À Lévis, le 11 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement, entourée de ses 5 filles, madame Marie-Jeanne Ouellet (Normand), épouse de feu monsieur Herman Normand, fille de feu madame Pamélia Bérubé et de feu monsieur Pierre Ouellet. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine (André Levasseur), Lyne (André Bilodeau), Louise (Normand Pelletier), Claire (feu Bertrand Dugas), France (Michel Boudreau); ses petits-enfants: Catherine et Simon Bilodeau (Andréa Hamel), Émilie Dugas (Luc Landry); ses arrière-petits-enfants: Kiana Lovell, Éloïse et Aurélie Bilodeau, Vincent et Jacob Mallet; ses frères: Léon et Lorenzo (Louise Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs: sœur Madeleine r.e.j., Bernard et Colette Normand, Athéline Walker; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Centre d'accueil de Saint-Joseph Lévis et tout son personnel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis.à compter de 11h30.