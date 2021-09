BÉLAND, Alphonse



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 20 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Alphonse Béland, époux de madame Gisèle Bertrand, fils de feu monsieur Lorenzo Béland et de feu madame Lelly Therrien. Il demeurait à Les Écureuils, autrefois à Neuville., à partir de 13h30, suivi d'Monsieur Béland laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Donald (Marie-Josée Goguen), Claude (Nicolas Fecteau), Stéphane Lévesque; ses petits-enfants: Donald jr., Mikaël (Ariane Nobert), Marie-Pier (David Belley), Roxanne (Louis Lévesque) et Samuel (Emy Gill); Kim (Léo Maori), Emilie (Mathieu Trudel), Jade (Fred Godbout) et Jaël (Michelle Côté); ses arrière-petits-enfants: Lorenzo, Mia, Tristan et Lewis; Lukas et Donovan; Anaé, Alexy, Maxym et Maïka; Joody et Jessy; Mady et Mila; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Rollande (René Deschênes), Nicole (feu Réal Paquet), Denise (feu Pierre Drolet), Gysèle (Paul Denis), Danielle (feu Claude Trudel), Guy, Viviane; feu Paul Bertrand (feu Antoinette Leclerc), feu Louisette (feu André Julien), Lucille (Jean-Noël Bussière), Gilles (Lorraine Petit), Jean-Noël; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à Égide et Francine pour leur dévouement ainsi qu'à tout le personnel du CRCEO et du 8e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca