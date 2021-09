FLEURY, Claude



À l'Hôpital de Lévis, le 12 septembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Claude Fleury, conjoint de madame Céline Talbot. Il était le fils de feu monsieur François Fleury et de madame Marie-Claire Blais. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Céline : sa mère Marie-Claire Blais (feu François Fleury), son fils : Mathieu Thibault (Mélissa Avoine), ses petites-filles : Maxim et Marianne, ses beaux-parents : feu Paul Talbot et feu Raymonde Guillemette, ses frères et sœurs : feu Jean-Marc (Florence), feu Daniel (Johanne Nicole), feu Réal (Nathalie Bergeron), Diane (feu Jean-Charles Dionne), feu Linda, Lisette, Carole, feu Roger Lacroix, Martine (Francis Laberge), Jacques, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : Ghyslaine (André Boutin), Sylvie (Michel Dufour), Claudine (feu Alain Boutin), feu Jacques, ses oncles et tantes de la famille Blais et Fleury, sa marraine Jacqueline Blais et son parrain feu Albert Allaire. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s ainsi que la mère de ses petites-filles adorées : Marie-Claude Landry et la mère de son fils Martine Thibault. La famille tient à remercier spécialement son filleul Rémi Lacroix pour son accompagnement dans les derniers moments de vie de Claude et le personnel de l'équipe de soutien à domicile, de l'Hôpital de Lévis et l'équipe de pneumologie de IUCPQ pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Lévis : https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ ou à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9.Les sœurs et le frère de Claude tiennent à remercier personnellement Céline pour son amour, son soutien, son accompagnement et toutes les années qu'elle a été dans la vie de leur frère.