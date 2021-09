GAGNON, Denise Racine



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 10 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Denise Racine, épouse de monsieur Raymond Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Médéric Racine et de feu dame Marie-Anna Paré. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Martin (Lucie Bélanger), Claudine (Pierre Vézina); ses petits-enfants: Mahée (Éric Robichaud), Simon (Sherwill De Guzman), Annie-Jade (Patrick Turmel), Rosalie (Simon Collin) et Lee-Yuan; son arrière-petite-fille Maéva; ses frères et sa belle-sœur: Jean-Guy (feu Madeleine Gingras), Dominique (Denise Lavoie) et elle était la sœur de: feu Paul (feu Simone Boulé), feu Jeannette (feu Raoul Morand), feu Rita (feu Albert Simard), feu Jacqueline (feu Louis-Philippe Simard), feu Gilles (feu Catherine Simard) et feu Véronique (feu Roland Lacroix); sa belle-sœur Fernande Gagnon (feu Paul Paré) et elle était la belle-sœur de: feu Adélard (feu Léona St-Hilaire), feu Sylvia (feu Rosario Giguère), feu Laurette (feu Paul Boivin), feu René (feu Anita Boivin) et feu Doris Gagnon (feu Élisa Sylvain). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans. Merci également au personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et aux docteurs Caroline Kochuyt et Pierre Boutet pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca