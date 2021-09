MAHEUX, Jean-Pierre



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Maheux. Il était le fils de madame Rosa Giroux et de feu monsieur Jean-Noël Maheux. Il demeurait à Sherbrooke. Il laisse dans le deuil ses enfants : François Maheux (Martha Vergara) et Valérie Maheux; ses frères : Bertrand (Carole Dufour), André (Sophie Bouchard), Robert et Germain (Marie-Josée Dion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents, collègue de Cogeco et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :le dimanche le 26 septembre 2021 de 9h à 11h.Les cendres seront déposées en terre au cimetière de Ste-Thérèse-de-Lisieux ultérieurement. La famille remercie le personnel du CHU de Sherbrooke et du CHU de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sclérodermie Québec https://www.jedonneenligne.org/sclerodermiequebec/DIM/ .