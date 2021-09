FLEURY, Gaspard



Entouré de l'amour des siens, à son domicile, le 18 septembre 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gaspard Fleury Jr, époux de madame Suzanne Bédard. Il était le fils de feu monsieur Gaspard Fleury Sr et de feu madame Rose-Hélène Cloutier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le lundi 27 septembre de 11h30 à 13h30 au centre commémoratif4 et de là, au cimetière Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Monsieur Fleury laisse dans le deuil son épouse Suzanne Bédard; ses enfants: Jean-Yves (Vivianne Simard), Solange (Daniel Laberge); ses petits-enfants: Karl, Nick (Émilie Gagnon), Yoann et Émilie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gustave (Rose Bilodeau, feu Rita Vézina), Julienne (Adrien Baillargeon), Jean-Claude Baillargeon (feu Hélène), Élise Deschênes (feu Marie-Louis), Marie-Paule (feu Félix) et Thérèse (Pierre Gauthier); ses belles-sœurs de la famille Bédard: Jeanne (feu Raymond Pinsonneault) et Rolande (feu Bulent Erutku); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Camille (feu Denise Buteau), Gilbert (feu Thérèse Bédard) et Yvette (feu Harvey Slater) et le beau-frère de feu: Gilberte (feu Léo Savard), Charles-Émile (feu Marie-Paule Beaupré, Jean-Louis et Colette. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Orléans (Beauport) pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à son infirmière Linda pour son humanité. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des aveugles du Québec, 5112 rue Bellechasse, Québec, H1T 2A4 ou à la Fondation Mira, 1135, 2e rang Neuville, Québec, G0A 2R0 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. www.cancer.ca