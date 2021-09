TREMBLAY, Kathleen



À l'Hôpital de St-Georges de Beauce, le 13 septembre 2021, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Kathleen Tremblay, conjointe de monsieur Jean Villeneuve. Elle était la fille de feu monsieur Lorenzo Tremblay et de feu madame Marianne Dionne. Native de St-Étienne-de-Lauzon, elle demeurait à Lac-Etchemin. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean, sa belle-fille Manon Villeneuve (Michaël Girard) et leurs enfants Samuel, Frédéric et Marianne; ses frères et sœurs : Nicole, Pierre, Sébastien, feu Aline; ses nièces Mélanie et Valérie; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireL'inhumation suivra au cimetière paroissial.