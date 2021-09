L'HÉRAULT, Rachel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Rachel L'Hérault, conjointe de M. Marcel Gamache. Elle était la fille de feu M. Paul-Émile L'Hérault et de feu dame Vénérande Grenier. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele samedi 25 septembre 2021 de 9h à 10h50.et de là, au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Marcel, son fils Bruno Gamache (Émilie Jobin); ses petits-enfants: Sheïla et Mavrick; son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-soeur: feu Yves (Claudette Deblois), Michel, Denise (Yves Bourré), Andrée; ses belles-sœurs de la famille Gamache: feu Roch (Pauline St-Pierre), Thérèse (feu Jacques Arcand), Rita (feu Paul-Émile Arcand), Ghislaine (feu Roger Lemieux), Cécile (feu Roger Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à Mme Sonia Gravel, directrice du Manoir de Courville, pour sa gentillesse et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 www.alzheimer.ca