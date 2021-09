4 artistes à voir à îleSoniq

Après des mois de doutes et de remises en question, en raison d’une certaine pandémie, l’équipe d’îleSoniq a réussi à mettre sur pied un festival qui se tiendra de vendredi jusqu’à dimanche, au parc Jean-Drapeau. La programmatrice Évelyne Côté est certaine de livrer un événement qui plaira aux festivaliers. « Le site est absolument incroyable. On a fait de la limonade avec des citrons », dit-elle. En tout, ce sont environ 8000 personnes qui seront admises sur le site, dans 16 « îles » de 500 personnes chacune. « Il y aura aussi des zones expérientielles. Nous avons eu le feu vert pour permettre aux gens de circuler sur le site et de ne pas être confinés à leur île », dit-elle. Le Journal a demandé à la programmatrice quatre concerts à ne pas manquer.

Deadmau5 vs Testpilot

Photo courtoisie

« Deadmau5 fait habituellement ce spectacle Deadmau5 vs Testpilot juste pour les gros festivals comme l’Ultra, à Miami. Il a été vraiment gentil de vouloir jouer le jeu et d’offrir quelque chose de nouveau pour le festival. Il va jouer pendant trois heures et mixer son matériel de Deadmau5 qu’on connaît avec une ambiance un peu plus techno et sombre qui va nous faire voyager. Ça va être une grosse primeur. »

Vendredi soir, 19 h 50.

Paul Kalkbrenner

Photo courtoisie

« On est vraiment heureux de l’avoir, on capote ! Il avait fait l’Électro Parade avec nous à Montréal. Il joue avec sa propre console de son. C’est toujours live et pas un set de DJ. C’est un vétéran de la scène techno mondiale. Il fait ça depuis les années 1990. »

Âgé de 44 ans, Kalkbrenner est un musicien, réalisateur de musique et acteur allemand.

Vendredi soir, 18 h 10.

Loud Luxury

Photo courtoisie

« Ils vont nous préparer tout un show. Je sais que les gars ont commandé de la pyrotechnie et des feux d’artifice. Ça va être nice. »

« Un peu plus tôt [à 19 h 5], on va aussi avoir Showtek, qui est déjà venu à îleSoniq en 2015. Il remplace au pied levé Regard, qui n’a pu venir parce qu’il n’était pas adéquatement vacciné. »

Dimanche, 21 h 30.

Rezz

Photo courtoisie

« Je ne peux pas la passer sous silence. Elle a tellement explosé dans les deux dernières années. Maintenant, elle ne passe pas juste à la radio EDM. Elle est aussi rendue sur les chaînes alternatives. Elle a une identité à elle. J’ai vraiment hâte de la voir. »

Isabelle Rezazadeh, de son vrai nom, habite en Ontario et est d’origine ukrainienne.