POULIN, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 14 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Marcel Poulin, époux de dame Denise Leclerc. Il était le fils de feu dame Alexandrine Bisson et feu monsieur Léon Poulin. Il demeurait à Québec.le mercredi 29 septembre 2021 de 18h30 à 21h30, le jeudi 30 septembre 2021 de 12h à 13h15.Monsieur Poulin laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses filles: Isabelle et Marie-Hélène (Colette Therriault); ses petits-enfants: Louis-André Poulin-Lemelin (Delphine Furcy), Marie-Gabrielle Poulin et Jean-Simon Poulin; le père de Louis-André : Bernard Lemelin; ses beaux-frères de la famille Leclerc: Ptre Marc Leclerc, André Leclerc (Monique Gagnon), feu Paul Leclerc (Monique Marcotte); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus particulièrement Yves Demers. Il était le frère de: feu Roger (feu Lucille Donaldson), feu Edmond (Lucie Tremblay), feu André (feu Gisèle Roy), feu Colette (feu Marius Magnan), Janine (feu Germain Pinsonneault) et feu Gilles. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués, plus spécifiquement le Dr Pierre Leblanc, son pneumologue, pour lui avoir permis de partir dans le confort et la dignité, entouré des siens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds Alexandrine-Poulin, 1040, avenue Belvédère, Bureau 100, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 418-521-6664, site web: https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/fonds-alexandrine-poulin/ ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.