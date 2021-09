CÔTÉ, Edith Vien



À son domicile, le 14 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Edith Vien, épouse de feu monsieur Henri Côté, fille de feu Edgar Vien et de feu Eva Michaud. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : Jean-François (Guylaine Morin), Gaétan (Madeleine Pépin) et Christian (Renée St-Hilaire); ses petits-enfants : Marielle (Nicolas Boucher), Marc-André (Marie-Catherine Lavoie), Gabrielle (Pierre-Luc Bérubé), Félix-Antoine, Laurie et Catherine; ses arrière-petits-fils : Anthony et Emrick; ses frères et soeurs : feu Robert (feu Bernadette Bourget), feu Jacques (feu Rolande Pelchat, feu Blandine Côté), feu Yvan (feu Jeanne d'Arc Boulanger), feu Jeannine, feu Laurent (feu Aline Bédard), feu Sr Pauline, feu Marie-Marthe (feu Raoul Bouchard), feu Paul-Henri (feu Fernande Couture), feu Liliane (feu Réginald Labrie), Jean-Paul (feu Solange Rhéaume, Jeannette Bouffard), feu Yolande (feu Valère Hallé), Claude (feu Pierrette Giroux, Carole Légaré), feu Élisabeth (Jean-Claude Racine), Gilles (Francine Chamberland), Lise (Guy-Marcel Larouche), Nicole (Paul Morin) et Danielle; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté : feu Thérèse (feu Joseph Olivier), feu Richard (feu Rose Murphy), feu Simonne (feu Jules Villeneuve), feu Jeannette (feu Rolland Gravel), feu Roland (feu Marie) feu Lucille (feu Marc-André Bélanger), feu Marc-André (Thérèse Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 16 h.