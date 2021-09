TRUDELLE, Cécile



Au CHSLD Côté Jardins, le 2 mars 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Cécile Trudelle, épouse de feu Alexandre Brousseau, autrefois de Neufchâtel. Née à Charlesbourg le 6 octobre 1925, elle était la fille de feu Julie-Anne Bédard et de feu Ernest Trudelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Nancy Robitaille), Ginette (Denis Latouche), Francine (Yves Laurendeau) et Jean (Nicole Ouellet); ses petits-enfants : Annie (Pierre Drolet), Simon (Julie Rioux), Vincent (Kim Phan), Anne-Marie (François Lebel), Julien (Angela Garcia), Louis, Juliane, Sandrine et Félix; ses arrière-petits-enfants : Xavier, Benjamin, Léo et Elliot; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Odélie, Gemma, Louise (Denis Fréchette), Gérard (Estelle Deschênes), Bruno (Monique Lemieux), Jacqueline Bédard et Jeanne d'Arc Lirette. Elle était aussi la sœur et la belle-sœur des défunts suivants : Georgette (Paul-René Bédard), Adrien, Jean-Baptiste (Henriette Pleau), Charles-Henri (Yolande Guilbault), Béatrice (Gaston Fillion), Lucien Brousseau (Jeanne Robitaille), Gérard Brousseau (Jeanette Mauger), Frère Roger Brousseau, Mère Colette Brousseau, Blandine Brousseau (Ernest Latulipe), Jules Brousseau, Jacqueline Brousseau (Charles Kack), Marcel Bédard, Paul Duchesneau, Gilles Sabourin et Lise Plante. Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis, de même que plusieurs anciens collègues du magasin Sears., où la famille recevra les condoléances de 12h30 à 14h00. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à Madame Cécile Trudelle. Pour informations supplémentaires : Michel Brousseau azimutmb@videotron.ca