LESSARD, Marius



Au CSSS de La Mitis à Mont-Joli, le mercredi 9 septembre 2020, est décédé, à l'âge de 81 ans et 7 mois, monsieur Marius Lessard, époux de feu madame Nicole Perreault. Il était le fils de feu François Lessard et de feu Rose-Anna Drouin. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire:samedi de 10h à 13h45.La mise en columbarium aura lieu au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils. Il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Richard Cantin), Jean-François et Bianca (Claude Labonté) ainsi que ses petits-enfants: Pascal (Sara Luz Galeana), Frédéric et Raphaël (Amber Kindler). Il était le frère de: feu Simone (feu Alfred Gilbert), feu Mary (feu Rosaire Vachon), feu Armand (feu Monique Rodrigue), feu Marie-Anna (feu Léonel Gilbert), feu Lévis (feu Henriette Baillargeon), feu Rita (feu Jean Brossoit), feu Bernadette (feu Claude Lefebvre), feu Réal (Gilberte Gourde), feu Lucille (feu Denis Vachon), Clermont (Raymonde Gagnon), Jeannine (Jean-Paul Lafontaine), Raymond (Louisa Dion), Romuald (Madeleine Queen) et Françoise (Normand Vachon). De la famille Perreault, il était le gendre de feu Pierre Perreault (feu Rosa Breton) et le beau-frère: feu Claude (Louise Corriveau), feu Louisette, feu Yvon, Luc (Thérèse Beaudoin) et Huguette (feu Serge Mercier). Il était le parrain de Martin Perreault (Julie Hayfield). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis/amies. Un remerciement spécial aux employés de la Grande-Maison de Sainte-Luce et aux employés de Centre hospitalier de La Mitis, (2-Est) pour les bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la santé de la Mitis, 800, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 3L6 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Formulaires disponibles au salon.