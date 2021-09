BERGERON, Jean-Guy



À Montréal, le 2 août 2021 à l'âge de 74 ans, est décédé Jean-Guy Bergeron, fils de feu Jean-Jacques Bergeron et feu Gabrielle Bégin. Il demeurait à Montréal. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil sa fille Marie-Lou Fillion Bergeron (Jonathan Lalonde), ses frères et sa sœur : Claude Bergeron (Sylvie Perron), Louise-Hélène Bergeron (Léon Laliberté), feu François Bergeron (Andrée Nolet), Henri Bergeron, feu Pierre Bergeron (Pierre Méthot), la mère de sa fille Hélène Fillion ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Épilepsie section de Québec. (epilepsiequebec.com) 5000, 3e Avenue Ouest, suite 203, Québec QC G1H 7J1, tél. 418-524-8752.