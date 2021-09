GAGNON, Bernadette Jean



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Bernadette Jean, épouse de feu monsieur Bruno Gagnon, fille de feu Alphonse Jean et de feu Régina Côté. Elle demeurait à Québec.le mercredi 29 septembre 2021 de 19h à 21h et le jeudi 30 septembre 2021 de 9h à 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy, Lucie, Michel, Diane et Alain et leur conjoint; ses petits-enfants: François, Guillaume, Alain, Rachel, Valérie, Marie-Claude, Isabelle, Agathe, Rémi, Andréanne, David-Emmanuel, Marie, Pierre Jacob, Élisabeth, Noémie, Esther, Judith, Louis-Joseph, Abigaël, Ève, Bénédicte, Éléonore, Mathilde, Lydie et ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Monique, Céline et son conjoint; sa belle-sœur Réjeanne; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a rejoint ses frères et sœurs: Marthe, Marcel, Marguerite, Éva, Pierrette, Charlotte, Suzanne, Lucille, Jeannine, Jeannette; ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: Maurice, Louis-Philippe, Paul, Marguerite, Valérie, Mariette, Gilles, Yvette et Denis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Vilar pour les bons soins prodigués à notre mère.