BELLEAU, Anne



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre fille, soeur, amoureuse et amie Anne Belleau, fille de monsieur Gilbert Belleau (Suzanne Gagnon) et de feu madame Gaétane Lang. Elle vivait à Pointe-Calumet et elle est décédée à l'Hôpital De La Cité-De-La-Santé à Laval le 14 août 2021, à l'âge de 50 ans et 8 mois, après un combat contre le cancer qui aura duré plus d'une année. Elle laisse dans le deuil son conjoint Benoît Binette, sa sœur France (Richard Morissette), ses frères: Louis (Brigitte Carrier) et Marc, ses nièces: Camille Carrier Belleau, Charlotte Carrier Belleau (Piero Calosi), Saby-Anne Belleau (Samuel Rouleau), Sidney Roy et son petit-neveu Eliott Rouleau. Elle laisse également dans le deuil la mère et les enfants de son conjoint, Madame Nicole Binette, Vickie et Tommy Binette, ainsi que ses soeurs et frère: Chantale et Annie et Marc Binette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme "Cancer de l'Ovaire Canada" https://ovairecanada.org/.les membres de la famille accueilleront parents et amis pour recevoir les condoléances et pourDes témoignages seront livrés entre 16h30 et 17h. Les membres de la famille et les proches seront ensuite invités à partager un goûter/souper dans le salon adjacent.