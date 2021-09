LAVOIE, Gérald



Subitement à son domicile, le 29 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gérald Lavoie, époux de dame Claudette St-Laurent, fils de feu Oscar Lavoie et de feu Cyprienne Fortin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses enfants: Line (Marc Nadeau), Sylvie (Richard Janvier), Josée et Éric (Nancy Arsenault); ses petits-enfants: Liam, William et Alek; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387 ou à Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal (Québec), HZA 1B6, tél. : 1-800-361-3504.