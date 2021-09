DUPONT, Diane



À la Maison Beauport, le 29 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Diane Dupont, épouse de feu monsieur Lionel Pelchat. Elle était la fille de feu dame Rosa Lessard et feu monsieur Alphonse Dupont. Elle a passé une grande partie de sa vie à Beauport, Courville et l'île d'Orléans. Diane aimait la vie, danser et peindre. Elle était généreuse, attentive aux autres et attachée à l'histoire de la grande famille des Dupont et de son village natal Saint-Ferréol-Les-Neiges.Elle laisse dans le deuil sa sœur Juliette (feu Jean-Paul Leclerc) ainsi que ses nièces et neveux; sa cousine Micheline Dupont et autres cousines, cousins et ami (e)s; sa belle-fille Anouk Pelchat et son beau-fils Jean-Luc Pelchat. Elle était la sœur de feu Roger (feu Jeannine Landry), feu Fernand (feu Louisette Bussière), feu Jean-Charles (feu Thérèse Boily), feu Raymond (feu Rita Labadie), feu Cécilia (feu Paul-Marcel Gosselin), feu Monique (feu Edmond Potvin) et feu Lauréat (feu Monique Guillot). La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs du CLSC Limoilou Basse-Ville et de la Maison Beauport, en particulier Mélanie qui a été présente avec beaucoup d'empathie dans les derniers jours de sa vie. Diane était atteinte dans les dernières années de sa vie de la maladie d'Alzheimer et d'un cancer du sein. Vos témoignages de sympathie ou l'envoi de fleurs pourraient se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec tél. : 418-527-4294, site web : https://alzheimer.ca/fr/agisser/faites-un-don ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, tél. : 1-877-990-7171, site web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/