NADEAU, Charlotte



À la Résidence Côté Jardins, le 29 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Charlotte Nadeau, fille de feu dame Marie-Blanche Angers et feu monsieur Victor Nadeau. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil son neveu Jean-François Corriveau et ses enfants : Louis Corriveau (Sabrina Casavant) et Sophie Corriveau (Vyncent Tourigny) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents et sa sœur Françoise (Roland Corriveau). La famille désire remercier le personnel soignant de la Résidence Côté Jardins, particulièrement celui du 3e étage côté Château pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.