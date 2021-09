LORTIE, Louise Latulippe



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 8 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Louise Latulippe, épouse de feu monsieur Jean-Louis Lortie, fille de feu monsieur Arthur Latulippe et de feu dame Cécile Lelièvre. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil sa fille Caroline, ses frères et sœurs : Jeannine, feu Roland (feu Jeannine Croisetière), Réal (Micheline Racine) et Suzanne (Jean Rancourt); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lortie : feu Jules (feu Evelyne Montreuil), feu Robert (feu Thérèse Pageau), feu Jean-Paul (feu Jeannine Lacroix), feu Jeannine, feu Estelle, feu Guy et feu René (Gisèle Richard); ses filleuls: Martin Latulippe et Benoît Lortie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Centre d'hébergement St-Antoine et à son personnel pour les bons soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.