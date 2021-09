PASTORE, Paulette



Au C H U - C H U L, le 23 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédée madame Paulette Pastore, épouse de feu monsieur Serge Ruby, fille de feu madame Anna Fasano et de feu monsieur Antoine Pastore. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesà compter de 10 hL'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière de Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Hélène St-Jacques), Bernard (Nicole Saliou), Christian (Gilberte Doiron), Patricia (Bob Golden), Gérard (Kanha Sam) ainsi que ses dix petits-enfants : Jessica (Sylvain), Stéphanie (Sébastien), Nathalie (Jean), Éric (Chantal), Katia (Bruno), Christine (Brent), Véronique (Nicolas), Matthew (Kate), Samuel-Alexandre, Mikaël et ses dix arrière-petits-enfants : Blake, Hunter, Félix, Xavier, Maxime-Olivier, Cédrik, Séquoia, Maëli, Mila, Wyatt et feu Alexandre qui préparait son arrivée. Elle laisse également dans le deuil parents et amis. La famille remercie le personnel soignant de l'unité de soins de confort du CHUL pour son soutien, professionalisme et chaleur humaine. Pour exprimer votre sympathie et selon les volontés de Paulette, veuillez remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer.