ENSEMBLE POUR TOUJOURS…OÙ QUE TU SOISLe 15 septembre 2021, à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital Saint-François d’Assise, est décédée madame Clorinthe Laroche Labrecque (

ENSEMBLE POUR TOUJOURS…

OÙ QUE TU SOIS



Le 15 septembre 2021, à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital Saint-François d’Assise, est décédée madame Clorinthe Laroche Labrecque (

).Elle était la fille de feu Lauréat Laroche et de feu Blandine Montminy, l’épouse de Raymond Labrecque, la mère de Raynald Labrecque (Carolle Duguay) et Jo Anne Labrecque (Marc Robichaud), la mamie de Rémy Labrecque (Rachel Proulx) et Carolle-Ann Labrecque (Benjamin Boissonneault) ainsi que de Chloé Robichaud (Katherine Levac) et Marc-Antoine Robichaud (Laurence Létourneau). Elle était la soeur de feu Thérèse Laroche (feu Rosaire Beaulieu), Georgette Laroche, Nicole Laroche et feu Diane Laroche (Jean-Claude Marcoux). Elle laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants :, Alec, Jace,, les jumeaux à naître bientôt et plusieurs neveux et nièces.Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, l’ont accompagnée dans la dernière étape de sa vie, en particulier Julie Roberge, travailleuse sociale à HSFA pour son humanisme et le réconfort apporté à notre famille.La famille recevra les condoléances, le vendredi 1er octobre de 9 h 30 à 10 h 30, au Mausolée Catherine de Saint-Augustin, complexe funéraire Cimetière Saint-Charles, 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec.Afin de respecter les mesures gouvernementales en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée.ClorintheLaroche Labrecque1933 - 2021