LEVESQUE, Francine



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Francine Levesque, survenu le 17 septembre 2021, aux soins palliatifs de l'IUCPQ (hôpital Laval). Elle était la fille de feu madame Léonie Lavoie et de feu monsieur Lucien Levesque. Elle demeurait à Québec. Elle a enseigné auprès des élèves en difficulté de Charlesbourg durant toute sa carrière.Selon ses volontés, elle sera incinérée. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jean-Claude (Thérèse Beaupré), Georges (Paulette Morissette), Guy (feu Micheline Rioux), feu Lise (Paul-André Hébert), Myriam (feu Paul-André Bourque) et Line (André Marceau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, en particulier sa fidèle amie Ginette Dion. Nous tenons à remercier très chaleureusement tout le personnel soignant du département des soins palliatifs de l'IUCPQ (hôpital Laval) pour tous les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de pédiatrie sociale, 2301, 1ère Avenue, Québec (Qc) G1L 3M9.