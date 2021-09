FRÉCHETTE, Irène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 septembre 2021, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée madame Irène Fréchette, fille de feu Georges Fréchette et de feu Albertine Demers. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Nicolas. Elle était la soeur de feu Marcel, Gilberte (feu Clément Bureau), feu André (Claudette Bureau), Marie et de feu Pauline. Elle laisse dans le deuil son neveu et ses nièces : Sylvain Fréchette, Huguette Bureau, Francine Bureau, Carole Bureau, Sylvie Fréchette et Manon Fréchette; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial.