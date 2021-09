LAPOINTE, Lorraine



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 août 2021, est décédée, à l'âge de 74 ans, dame Lorraine Lapointe. Elle était la fille de feu Joseph Lapointe et de feu Marcelle Savard. Elle demeurait à Québec, anciennement de Murdochville., de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Pierre (Raymonde Franche), Louise, Richard (Hélène Marin); ses deux tantes: Janine Lapointe (feu Alidor Payeur) et Dolorès Brochu (feu Jacques Savard); ses neveux et sa nièce: Isabelle (Étienne Tardif), Éric (Carole Brière) et Yan Lapointe (Caroline Ouellet), ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un merci très spécial à l'équipe de gériatrie et des soins palliatifs du 7B de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (SFA), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, 418 525-4385.