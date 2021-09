DUBÉ, Martine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 août 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Martine Dubé, épouse de monsieur Claude Fiset. Elle était la fille de feu monsieur Euclide Dubé et de feu madame Blanche Pelletier. Native de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, elle demeurait à Québec. Outre son époux Claude, elle laisse dans le deuil ses fils qu'elle aimait tant, Jean-Daniel (Marianne Gagnon) et Louis-Dominique; ses sœurs et frères : Nicole (Louis Imbeau), Aline, Gabriel (Dorice Simard), Jean-Pierre (Chantal Gélinas), Gérard (Aline Gélinas), Lohry-Louise (Bernard Dumas) et Louis-Paul (Natalie Gauthier); son filleul Edouard (Imbeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset : André (Edith Desgagnés), Serge et Christian (Lucie Morin) ainsi que de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.le vendredi 24 septembre de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour le fonds de Neuro-Oncologie de la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/