DEMERS, Raymond



À la résidence Au Cœur du Bonheur, le 30 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Demers, époux de feu madame Florence Gingras. Il était le fils de feu Georges Demers et de feu Marie Gosselin. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Raymonde (Ghislain Breton), Andrée (Pierre Têtu), Linda (Claude Marois), Georges (Guylène Tremblay); ses petits-enfants : Guillaume Breton (Karine Defoy), Karine Breton (Nicolas Déry), Amilie Marois (Benjamin Dehours), Sébastien Marois (Samantha Aubert), Elizabeth Demers (Alexandre Julien), Laurie-Ann Demers, feu Alexandra Demers, feu Sara-Kim Demers; ; ses arrière-petits-enfants : Florence Breton, Raphaëlle Dehours, Ludovic Dehours et Jade Marois; ses frères et sœurs : feu Maurice Demers (feu Jeannine Fortier), feu Robert Demers (Irène Aubin), Lucille Demers (feu Raymond Boilard), feu Béatrice Demers (François Paquet), Régis Demers (Pauline Laliberté), feu Édith Demers (Jacques Boucher); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gingras : feu Irma (feu Edmond Cayer), feu Marcel (feu Yvette Carrier), feu Roland (Denise Rousseau), feu Adrien (Lise Rousseau), Irène (feu Gérard Raymond Bergeron), Réjeanne (feu Raymond Nadeau), Yvon (feu Geneviève Huot), Yvette (Gaston Saindon), feu Raymond; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement les propriétaires Junior et Nadine ainsi que tout le personnel de la résidence Au Cœur du Bonheur pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous étiez tous de bons Anges Gardiens pour notre père. Il vous aimait beaucoup. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.