DÉSY, Judith



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Judith Désy. Elle était l'épouse de feu Dr. Jean-Guy Binet, la fille de feu madame Claire Maubourquette et de feu monsieur Joseph-Léopold Désy. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Sylvie Lavoie) et Julie (Yan Castilloux), ses petits-enfants : Pierre-Alexandre, Charles-Antoine, Charlotte et Juliette; ses soeurs: Thérèse (feu Jean Beaulieu) et Paula-Pierrette. Elle était la mère de feu Martin, la sœur de feu Rita (feu Georges-Henri Proulx), de feu Léopold (Lucille Beaudet), de feu Raymond (feu Carmen Bédard), feu Germain (feu Madeleine Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Binet : Gisèle, Gertrude, Jacques et Jean-Marie Thiboutot (feu Janine Binet); Marie-Pier Rivard (fille de Sylvie Lavoie), de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, les membres des laïcs de l'Assomption du Montmartre et de la Fraternité de Vanier ainsi que tous ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Montmartre Canadien, 1669-1679, chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1S 1G5, 418 681-7357, https://www.lemontmartre.ca/paiement-en-ligne/