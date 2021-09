BOUFFARD, Yvette Tanguay



Au Pavillon Léa-Rose de St-Lazare, le 25 décembre 2020, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Yvette Tanguay, épouse de feu Edgar Bouffard. Elle était la fille de feu Joseph Tanguay et de feu Justina Rémillard. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvonne (Roger Boucher), feu Yvon, feu Claire (Bertrand Martineau), Denis, Rock; ses petits-enfants : Marc-André Boucher, Julie Martineau (Sylvain Ruel), André Martineau, Vincent Martineau et ses 2 arrière-petits-enfants : Antoine et Sophia Ruel. Elle était la sœur de : feu Jeanne-D'Arc (feu Etienne Lamontagne), feu Joseph (feu Thérèse Vermette), feu Raymond (Irène Laflamme), feu Thérèse (feu Théophile Lacasse), feu Fernand (feu Clarisse Vermette), feu Gérard, feu Laurent, feu Marc et feu Rollande. De la famille Bouffard, elle était la belle-sœur de : feu Anna (feu Armand Thibault) et Adrien (Fernande Rémillard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Pavillon Léa-Rose de St-Lazare et du Manoir St-Gervais pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire