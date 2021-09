LANCOP, Claude



À Brossard, le 8 septembre 2021, est décédé à l’âge de 87 ans, M. Claude Lancop, époux de Nicole Toupin. La famille accueillera parents et amis auà compter de 14h.M. Claude Lancop laisse dans le deuil son épouse Nicole Toupin, ses enfants : Jean-François (Karine Lemont) et Michel, ainsi que son petit-fils Henri. Claude était le fils de feu François Lancop et de feu Adeline Larose et frêre de : Suzanne Lancop, feu Françoise Lancop (feu Jean Paul Laurin), feu Hélène Lancop (feu Mirrel Neil), feu Jean Lancop (feu Georgianne Dionne), Lyette Lancop (feu Jean-Claude Mayrand), feu Pierre Lancop (feu Claudette Julien). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles soeurs de la Famille Toupin : Michel (Paula Gagnon), Pauline (Robert Proulx), Carole (Maurice Clément), André (Carole Dumont), Sylvie (Fabien Laprise), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, confrères et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, 575 rue Adoncour, Longueuil Qc. J4G 2N9 Tél. : 4509285125 https://www.fcjmonteregie.org/ La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l’occasion du décès de Monsieur Claude Lancop.