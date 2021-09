BLANCHET, Lucille Lemieux



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 11 septembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lucille Lemieux, conjointe de feu monsieur Marc Blanchet. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Lemieux et de feu dame Marie-Claire Richard. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative duà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.Elle était la sœur de : Gisèle (Jean-Léon Caron), feu Pauline (Jean-Marie Langlois), Jean (Yvette Malenfant), feu Georgette. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Annie Mercier pour son soutien et ses bons soins ainsi que le personnel de la Maison d'Hélène pour leur délicatesse et leur dévouement. Remerciement particulier à son neveu Bruno et sa nièce Manon pour l'avoir accompagnée le dernier mois de sa vie, ainsi que ses grandes amies Lucie Bédard et Roselyne Blanchet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la